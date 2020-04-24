大陸網紅周揚青昨（23日）宣布掰了交往9年的羅志祥，起因是看了對方手機，發現他私下驚人的各種性生活，還大罵他是渣男。女星鍾欣怡對此感嘆，女人會去看對方手機的那一刻，代表已沒有安全感，直言女人的第六感「怎麼會這麼準」！

羅志祥被爆有一支專門用來和妹子聊天的手機，只要周揚青就狂約妹來家裡，而且到不同的城市也有專門用來「約到酒店」用的妹，甚至和旗下女藝人、化妝師都有一腿，還熱愛多P。周揚青忍不住嗆：「難道你為了約P都不睡覺的嗎？」並大罵羅志祥「渣是天生的」。

鍾欣怡感嘆女人的第六感很準，並表示有時男人的花心是天性。（圖／鍾欣怡 Cathy Chung臉書）

鍾欣怡對此也忍不住在臉書發表自己的心聲，問網友「會看對方的手機嗎？」他認為，安全感是經年累月建立起來的，「而當妳想去看、會去看對方手機的那一刻起…就表示已沒了安全感！」

鍾欣怡說：「女人們呀：我們的那個第六感怎麼會這麼準！」並語重心長的說：「疑人不愛，愛人不該讓妳疑。」叮囑粉絲永遠不要相信一張很會甜言蜜語的嘴，也永遠別高估自己會是最後一位讓他決定靠岸。」

就像回應周揚青稱羅志祥「渣是天生的」似的，鍾欣怡說：「有時男人的花是天性！」但她也說，往往女人的偉大是來自於真的太愛太愛了，所以蒙蔽了自己，選擇那「苟且偷生」的短暫相信。鍾欣怡認位，一個會偷吃的男人是不會滿足的，「他愛妳，他也愛別人。但最真實的是，他只愛他自己！」提醒粉絲人生總會碰到幾個渣，但千萬別瞎太久。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)