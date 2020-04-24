羅志祥和交往9年的女友周揚青分手，周揚青更在微博驚爆兩人分手主因，痛批對方私生活亂等渣男行徑，對此友網友建議她應該去檢查性病，對此周揚青大方坦承：「分手馬上就去檢查了，我沒有」，更點名曾與羅志祥傳過緋聞的愷樂 應該也要去檢查一下。

周揚青回應網友留言。（圖／周揚青IG）

周揚青昨天發文除了認了與羅志祥分手之外，更驚爆他不僅慣性劈腿、私生活淫亂，更長期與旗下女藝人、化妝師有長期不正當關係，甚至還常舉辦「多人運動」，可以說是重創羅志祥形象，也讓網友對周揚青心疼不已，甚至建議她去檢查性病，對此也釣出周揚青回應：「我分手馬上就去檢查了，我沒有」，也不忘反問網友：「你是說讓蝴蝶去檢查身體嗎」？狂酸曾與羅志祥傳緋聞的愷樂。

稍早凌晨5點時，羅志祥也發文向周揚青致歉，表示過去九年是自己不懂得珍惜這段感情，才會讓女方一次次受傷難過，更坦承犯了很多的錯誤，並向被欺騙過以及不尊重過的所有女性道歉，自己將會承擔這ㄧ切後果。

(中時電子報)