國內體壇知名的「清潔業達人」陸士龍是南宋名儒陸九淵（象山先生）的後人，父親則為基層警官，陸士龍從小熱愛運動，經營清潔事業有成後，大約於2000年左右開始投入體育活動，不斷出錢出力，在體育界累積了一定的人脈。除了清潔工程本業外，目前他擔任「中華全民運動健康管理協會」理事長。

值得注意的是，從早期的健美、直排輪、足球、舉重、散打搏擊、泰拳、舉重、滑冰，直到近年的體適能、圍棋等，陸士龍大都贊助冷門項目。他解釋道：「熱門運動參與的人比較多，資源應不虞匱乏，反倒是平常乏人問津的項目更需要有人關心。」

陸士龍（右）在體壇有一定的人脈，左為前國際奧會委員吳經國。（陸士龍提供／廖德修台北傳真）

由於擁有經營事業成功的經驗，陸士龍認為運動應該考慮市場化，即使是非主流項目，只要有良好的創意與規劃，仍有機會獲得民眾認同而形成商機。運動競賽不應只注意爭取國內外賽事的獎牌，過去體壇太著重菁英培育的模式，若能重視市場化趨勢，應該會有不同的發展，也比較容易讓運動產業化，產生更多邊際效益。

有趣的是，由於就讀佛光大學的兒子陸建宇熱愛圍棋，陸士龍也開始推廣這項能夠增進思考能力的智力運動。事實上，圍棋與中國象棋、西洋棋都已列入2022年杭州亞運正式項目，而且圍棋在東亞亦已職業化，有一定的市場潛力。

也因此，陸士龍、陸建宇父子提出成立《圍觀世界》網路視頻的構想，結合主流、非主流運動，透過網路聚集人氣，逐漸形成具有規 模的商機。也期待更多像父子倆這樣，除了熱愛運動，也能投入經營運動產業的人投入這個行列。

(中時 )