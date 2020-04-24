台南楠西區女青農楊沁涓的農工團，以互助方式解決缺工問題。（劉秀芬攝）

台南楠西區女青農楊沁涓的農工團，以互助方式解決缺工問題。（楊沁涓提供／劉秀芬台南傳真）

為解決農業缺工問題，台南楠西女性青農楊沁涓與志同道合農友組成農工團，互相幫忙採收，去年5月由農會輔導，成立果樹產銷班第50班，班員8成是女性，大家有志一同，要將楠西豐富的農產用力推銷出去。

農村人口老化，缺工問題長期存在，楊沁涓多年前本來與先生要接手家中芒果園，卻發現果園規模太小，採收銷售所得不足支撐生活，另外承租一大片果園，卻遇上人手不足問題。

楊沁涓表示，舊有的採收工人團隊採傳統運作模式，農忙時請工人還要看交情，為了解決根本問題，她提出「執事田畝不求人」企畫，希望產銷班農友以換工模式補足人力缺口，該企畫獲得農糧署農業產銷班女性創意點子競賽第1名。

楊沁涓說，以往互助採收團成立失敗原因，是因為雇主只想出錢找工，農務撞期時大家以各種方法搶人，造成嫌隙。她的「執事田畝不求人」農工團隊，參加者必須出人力協助採收，被協助者須付薪水給幫忙採收者。

以往換工採收因沒有強制性，今天說好先摘你家，明天換幫我家採，但若隔天原本答應的人無法幫忙，往往莫可奈何。要參加楊沁涓的農工團，農友必須都能接受運作規則，一開始大家也無法接受，但兩年下來，已有7、8個農友認同她的理念而加入。

由於產銷班員多數以種植芒果、芭樂、梅子為主，參加農工團的農友，農忙期還是會重疊，農友可先忙完自家農場工作，再前往支援其他團員；農工團也以先完成團員農場的工作，有時間再幫忙產銷班班員採收，第3順位才是其他農友。

楊沁涓農工團不吝輔導訓練青農農事，參加農工團的農友、雇農工團的農場主人，都要接受這樣的運作模式才能被排入工作清單。這樣的運作模式也有許多農會、青農前去取經，甚至邀請農工團跨縣市幫忙採收其他作物。

楊沁涓說，缺工問題應由在地資源補足，從根本解決農業人力不足問題，她很樂意提供操作經驗，但目前先把已排定的工作做完為優先。

(中時 )