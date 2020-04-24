2014年7月造成32人死亡、321人輕重傷的高雄氣爆案，高雄地方法院一審判決，將李長榮化工前董事長李謀偉、現任高雄市政府秘書長趙建喬，分別判處4年及4年10個月徒刑，另有10位榮化、華運倉儲公司、高市府工務局相關人員，也被判處有期徒刑4年以上。經上訴，高雄高分院後今（24）日上午將進行二審宣判。

發生在2014年7月31日晚間的高雄氣爆案，檢方起訴12位關係人，包括榮化前董事長李謀偉、現任高雄市府秘書長趙建喬、榮化大社廠廠長王溪州、值班組長蔡永堅、工程師沈銘修、操作領班李瑞麟、控制室操作員黃進銘、華運公司領班黃建發、工程師陳佳亨、控制室操作員洪光林、高市工務局下水道工程處前副工程司楊宗仁、前工程員邱炳文等。

高雄地方法院當時經過3年的審理，將李謀偉、趙建喬分別判處4年及4年10月徒刑，其餘10位被告，分別判刑4年到4年10月有期徒刑。

(中時電子報)