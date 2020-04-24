林靜淑幫自己家梅子加工品成立自有品牌「日日林間」，獲得農委會通過輔導青農加工加值計畫。（劉秀芬攝）

清明過後，台南楠西梅嶺梅子產季進入尾聲，今年因氣候適宜，梅農林政宏家梅園梅子結果率約5成，價格1斤約可賣40元左右。林接手父親梅園，太太林靜淑則加入產銷班學行銷，透過臉書、網路行銷，並推出自有梅子加工品牌，將自家的胭脂梅打出名號，梅子供不應求。

林政宏的父親早年在梅園發現一株梅樹胭脂梅長得又大顆、顏色又漂亮，聞起來散發桃子清香，於是他開始大量嫁接，目前果園裡已有近百株胭脂梅，可算是梅嶺地區最大量的種植者。

林靜淑表示，由於胭脂梅果肉成熟度高，香氣濃郁，適合做紫蘇梅、Q梅、梅酒、梅醋及梅精。為了不讓梅子損傷，賣象好，胭脂梅都是以人工手採，非常耗費人力，天氣一熱，掉到地上的比採的多。

林靜淑說，以往傳統老農梅子採收後不是載去市場賣，就是賣給盤商，價格往往掌控在別人手中。他們夫妻接班後，買機器分級挑選，通過分級標準化，細分果品，滿足不同消費市場的需求，才能提升利潤。

林靜淑自己也加入楠西農會果樹產銷班第50班，與班員一起去上課，才知道自己不足之處，更鼓起勇氣寫企畫案，幫自己家梅子加工品成立自有品牌「日日林間」，獲得農委會通過輔導青農加工加值計畫。

林靜淑說，加入產銷班最大好處，就是有一群相同理念的好朋友互相切磋討論，互相加油打氣，不但讓她懂得行銷與通路，更讓她覺得從農不孤單。

(中時 )