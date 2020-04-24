小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（24日）財經重點。

【1】前景有雜音 大摩降評半導體七廠

半導體族群受新冠肺炎疫情影響狀況愈發嚴重，摩根士丹利證券繼里昂「乾坤大挪移」降評半導體，最新啟動新一波大規模下修半導體股財務預期，且把族群看法由具吸引力（Attractive）改為中性，降評包括：神盾、世界、聯電在內的七檔台系半導體股。

【2】7檔護國神股 Q1獲利逆勢上揚

今年1月爆發新冠肺炎至今打亂了全球資本市場的腳步及投資人布局節奏，此時台股上市櫃公司第一季營運無畏疫情衝擊逆勢繳出優於去年同期財報的公司，包括大立光（3008）、台積電（2330）及精測（6510）等是台股最堅強的護國神股。

【3】iOS驚見安全漏洞 蘋果急補救

iOS又見重大安全漏洞！根據外電報導，美國資安業者發現蘋果郵件APP有兩個以上的安全漏洞，足以讓用戶只要在郵件APP內開啟駭客的惡意郵件，駭客就能遠端操控、竊取用戶資料，已經有位於北美的財星500大企業、日本電信業者高層、歐洲記者受害。

【4】挺銀行！央行降融通利率

銀行挺企業、央行挺銀行。中央銀行23日召開臨時記者會，強調為進一步提振銀行辦理中小企業專案貸款的意願，針對銀行申請融通適用利率，由原本的0.25％降為0.1％；央行也承諾，辦理總額和期限，都可滾動式調整。

【5】疫情燒不停 歐美日PMI慘兮兮

美日歐為了防疫擴大封鎖及緊縮社交限制，對經濟活動的殺傷力反映在4月採購經理人指數（PMI）上，普遍慘兮兮。美國製造業活動加速萎縮，創11年多來最低；歐元區與日本的綜合PMI、服務業PMI皆觸及歷史新低；英國、德國、法國的PMI也跌到歷史低點。

(中時電子報)