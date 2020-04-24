新冠肺炎疫情已延燒數月，許多行業受到波及萎縮不振，但也有行業逆風高飛，其中清潔服務業因防疫需要，躍升為要角之一。不過據「清潔兼運動達人」陸士龍表示，由於工作成本大增、人力調度困難，實際上並未如外界所預期的大發「防疫財」。

從事清潔工程服務業28年，擁有兩家公司、200多名員工的陸士龍表示，疫情爆發後業務量確實增加，但清潔工作原本就是勞力密集的服務業，臨時激增的工作量很難支應過來，有些額外的訂單只能婉拒。

目前不少清潔業從業人員是合法外配，由於其母國境內新冠肺炎疫情嚴重，陸士龍說，有些客戶會要求盡量不要派遣外配前來進行清潔作業。「公司對於員工的健康都有一套控管制度，客戶真的多慮了；但既然提出要求也只能接受，這一來就增加人力調度的困難。」他說。

此外，近年來經濟不景氣，企業獲利下滑，清潔業屬於末端需求，利潤也跟著受擠壓。陸士龍指出，因防疫需要而增加的清潔次數與消毒水、清潔劑或各種器材、用具等，常常必須自行吸收，使得工作成本提升。

「清潔業達人」陸士龍熱愛體育，大都贊助各項非主流運動。（陸士龍提供／廖德修台北傳真）

面對這波疫情的挑戰，陸士龍不諱言是從事清潔業28年來最大的挑戰。尤其疫情過後很可能百業蕭條，為了節省開銷，有些企業可能連外包清潔支出都省了。

儘管如此，陸士龍回憶當初僅憑5萬元開始創業，由於曾在大型觀光飯店服務，使他具備成本分析、專業規劃的能力，並且對這行有深一層的領悟。「清潔業不只是掃地、倒垃圾這麼簡單，要能因時因地制宜，腦筋要動得快、EQ也要足夠，才能應付各種狀況。」

陸士龍說，例如捷運站完工驗收前最後一項工作就是清潔，但在水電未通下如何完成任務就需要動腦筋。他還承包過火災現場的清潔工作，只見室內雜物管線遍布，一片狼藉，同樣沒水沒電，工作時還要確保員工安全，凡此都要想辦法克服。

有了這些歷鍊，陸士龍相信，路是人走出來的。新冠肺炎疫情對於清潔服務業固然是考驗，往正面想也許會是另一次機會。

(中時 )