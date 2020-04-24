女星熊熊（卓毓彤）擁有傲人G奶，從不吝於示人，火辣性的身材也讓她桃花超級旺。日前熊熊被周刊直擊全身癱軟，任由一名開特斯拉名車的男子公主抱，還被傳與5位男藝人「過從甚密」，熊熊對此表示，這5位都只是自己的好友，但也坦言自己有正在觀察的對象。

熊熊稱自己對感情有潔癖。（合成圖／熊熊 Bear Genie臉書）

據《聯合新聞網》報導，熊熊近來有狗仔跟拍，發現她下除了上節目之外，私下也和KID、張立東、杜天皓、李唯楓和言明澔等5位男藝人互動。熊熊對此表示，這5位男藝人「只是好友」，並自爆有機會交往的，就是「特斯拉男」。

報導指出，熊熊自稱在感情上有潔癖，不僅封鎖所有前男友，對於已婚男、有女友的男生也會躲得遠遠的。她解釋李唯楓赴陸發展，兩人已有2年沒見，身高184公分的李唯楓彎腰和自己說話、抱了一下，就被說成戴口罩接吻，還被說成劈腿。

熊熊坦言「特斯拉男」是自己目前觀察中的對象。（合成圖／熊熊 Bear Genie臉書）

至於言明澔，熊熊認為和他私下見面牽手，是因為之前拍戲演情侶，「結束後仍有餘溫」，當天自己穿高跟鞋容易摔倒，言明澔才會拉她手。熊熊表示，另外被傳的KID、張立東都是「哥兒們」，而且從沒跟KID單獨私約。

到底誰才是正牌男友？熊熊坦言，開特斯拉的「鄭男」才是自己真正觀察的對象，兩人是在3月認識的，當天被公主抱，但對方沒有趁人之危，所以心中幫鄭男加了不少分。

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(中時電子報)