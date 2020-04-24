羅志祥與周揚青9年戀情宣告結束，女方撕破男方的假面具，揭發他私下淫亂生活「常舉行多人運動」，震驚亞洲娛樂圈。周揚青發文過沒多久，輿論鬧得沸沸揚揚，討論度飆升至微博第一，就在此時，小鮮肉彭昱暢認愛，救了羅志祥；彭昱暢被拍到與女友回家過夜，女友真實身分還一度被錯認是圈內人張婧儀。

25歲大陸男星彭昱暢演出《太子妃升職記》後，開始被外界關注，後以《大象席地而坐》入圍金馬獎最佳男主角，在娛樂圈迅速竄紅，還曾入選富比士中國名人榜。近日他被拍到與女友約會，且女主角還被誤認為是女星張婧儀，引起關注。

彭昱暢昨（23日）在微博發文認愛，「原來小道消息這麼快！只是普通人的戀愛，不要過度關注嘛！」同時，他也標註張婧儀道歉，向大家強調，女友真的不是張婧儀啦。

不過，彭昱暢認愛的好消息巧撞羅志祥與周揚青的世紀大決裂，雖一度登上熱搜排行榜第一，但一下子又被羅志祥的多人運動醜聞蓋過。對此就有人質疑，是不是在刻意操作，要轉移大家的目光救羅志祥，結果最後發現根本檔不住網友砲轟。

有其他大陸網友就提出，拯救羅志祥的3個好方法，要羅志祥看好了，「第一：研發出COVID-19疫苗、第二：解決台灣問題、第三：買熱搜『彭昱暢承認戀情』。」大家也紛紛附和，快操作起來呀，想繼續看下去。

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(中時電子報)