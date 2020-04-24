黃子哲臉書。

黃子哲臉書。

日前我國與美方簽署防疫協定，雙方交流防疫相關知識技術，並且「我方以10萬片口罩交換美方的30萬件防護衣原料」；但昨晚國民黨文傳會副主委黃子哲卻在臉書上爆料，這個說法並非事實！

黃子哲在臉書上表示，當時的說法是「我方以10萬片口罩交換美方的30萬件防護衣原料」，儘管當時我國的口罩產能尚未完全提升，國人還在排隊買每周3片的成人口罩；但這筆交易著實划算，連陳時中都表示10萬片口罩相較30萬件防護衣的價格，其實相差甚遠。

但事實卻並非如此，黃子哲指出，外交部長吳釗燮在一個月後的現在才吐實，表示這是「交易」不是「交換」。換言之，台灣是「捐」口罩給美國，但美國則是「賣」防護衣原料給台灣。

沒想到，外交部也對國人搞外交辭令這一套，不僅把國人呼嚨得團團轉，連陳時中部長也受騙上當。黃子哲表示，或許是要減少阻力與障礙，但外交部選擇用話術來隱瞞事實、甚至誤導民眾，這種低劣的手法，著實令人厭惡，反而徒增社會負面觀感。

而外交部荒腔走板不只一樁。黃子哲指出，明知越南已經頻頻對其他國家捐贈口罩，可見未必真的有急需，但我們還卻大方捐給越南30萬片口罩，怒批如果這不是凱子，什麼才是凱子？

(中時電子報)