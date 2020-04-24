性侵女學生 「大園光頭之狼」楊梅捕獲 08:182020/04/24 中時電子報 王思云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方今在楊梅捕獲性侵女學生光頭狼。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 涉嫌強押女學生企圖性侵的大園光頭之狼，24日凌晨在楊梅被警方查獲，因嫌犯要求「夜不訊」，目前羈押中。警方私下表示，嫌犯與被害人並不認識，是否隨機犯案有待進一步釐清。 ★請尊重身體自主權！請撥打113、110 (中時電子報) #性侵 #女學生 #大園 #光頭 #楊梅 也許您會感興趣 推薦閱讀 做「全套按摩」猴急硬上挨告性侵 男子獲判無罪 11:552020/04/20 社會 韓國名經紀公司老闆爆性侵女職員 身分起底：高曝光度綜藝咖 16:142020/04/20 娛樂 求愛不成？ 男學生闖員林高中刺傷高三女學生 17:252020/04/20 社會 大考前17歲少年砍昔日同窗 學校師長嘩然 18:232020/04/20 社會 舞小姐出場險遭性侵 男客判賠78萬元 18:592020/04/20 社會 疑告白遭拒 高中男砍傷女學生 04:102020/04/21 地方新聞 彰化員林高中女學生遭刺傷 行兇昔日同窗裁定收押 14:412020/04/21 社會 獨自迷失鄉間路 警溫馨助翁返家 18:112020/04/23 社會 年近半百還要嫩妹這樣配合 色老師gg 21:332020/04/23 社會 女學生遭隨機強押上車 載桃園公園性侵 22:022020/04/23 社會 社會熱門新聞 敦睦陳道輝遭拔官 前海軍少將張鳳強怒轟嚴德發：無知無能又無恥！ - 社會 獨／防疫旅館隔離者整夜咆哮 北投里長爆氣開嗆 - 社會 曾是世界最強壯小孩 5年後的身高竟然… - 社會 女學生遭隨機強押上車 載桃園公園性侵 - 社會 高雄氣爆案造成32死321人傷 今上午二審宣判 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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