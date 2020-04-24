涉嫌強押女學生企圖性侵的大園光頭之狼，24日凌晨在楊梅被警方查獲，因嫌犯要求「夜不訊」，目前羈押中。警方私下表示，嫌犯與被害人並不認識，是否隨機犯案有待進一步釐清。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)