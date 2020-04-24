高雄市長韓國瑜下最後通牒，要求24位拒絕疫調的海軍官兵，必須配合疫調，否則將開罰，最後時刻全數配合調查，因此沒有開罰問題。高市府更驚爆昨新增的1人染疫，就是拒絕疫調者之一。不過，韓國瑜防疫好表現，卻遭名藝人羅志祥緋聞掩蓋，令人惋惜！

羅志祥前女友周揚青23日在微博發布「毀滅式」分手信，揭露手原因是她看了羅的手機，才知男方常背著她到處約妹，最扯的是和旗下的女藝人、化妝師都有長期不正當男女關係；甚至和兄弟們經常舉行正常人無法想像的「多人運動」。

這篇文章一出，立刻登上各大新聞火熱排行榜！韓國瑜防疫的好表現，也因為這則新聞被埋沒在羅志祥的緋聞裡，讓人惋惜！據《google trend》公布的熱門關鍵字，前三名都是羅志祥，韓國瑜則未排入前20名。

google trend網頁。（摘自google trend網頁）

羅志祥聲望一夕之間成為台灣茶餘飯後的話題，資深媒體人陳東豪也跟上時事，日前在臉書發文，先是畫上一隻可愛的小豬圖案，搭配「紅了」兩字，網友會意紛紛回應，「豪哥，你太深度，佩服」、「I wanna know你行不行」、「我怎麼會騙妳呢？騙妳我是小豬」、「並不意外～渣」！

圖片摘自資深媒體人陳東豪臉書。

(中時電子報)