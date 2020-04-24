高雄市政府近日推出一系列紓困方案，但因為負責單位眾多，權責暫難區別，導致各局處分機多達近20支，也讓民進黨高雄市議員陳致中怒了，要求韓國瑜盡速設立紓困中心、複合式單一窗口，讓民眾綜合諮詢，相信會更便民。

陳致中近日表示，因為國民黨高雄市議會黨團全力防韓市長進議會，原先要在市議會質詢的內容，他決定改在臉書提出。第一，市府列舉的紓困聯絡窗口包含10個局處、17支電話、19支分機。民眾看了霧煞煞，問到一肚子火，民眾的情況往往是複合式，所以整合設立紓困中心、單一窗口，讓民眾綜合諮詢，絕對有其必要。

他也要感謝第一線防疫人員，面對新冠肺炎，第一線人員真的很辛苦，也承受很高的風險跟壓力，市府應該好好的補貼或是獎勵他們的付出。包含醫護、警消、里長、藥師、里幹事、社工、民政、社政系統工作量暴增，應補充第一線防疫人員人力，市府應開設臨時職缺，以工代賑，將無薪假及減班勞工，補充到民政、社政系統甚至特約藥局，不但減輕第一線人員負擔，也可以讓受影響勞工有收入。

部分網友也感謝陳致中為高雄市民做事，「致中良心發現？還以為你只會搞罷韓」、「謝謝陳議員關心」、「難得看你做好事」、「小港有你真好」。

(中時電子報)