《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（24）日的國際新聞重點。

【1】 美專家：美疫情1月早流行 實際死亡數恐超過當前

加州衛生單位21日通報，在經過解剖3名病人屍體後發現其實他們都死於新冠病毒，若潛伏期在3至4周的話，那病毒早就在今年1月初或1月中旬就在美國西岸流行。

【2】 一封電文 北韓官媒為金正恩病危闢謠

朝中社以題為「金正恩同志向敘利亞總統發去回電」為題，發表了金正恩向敘利亞總統的回電。一般認為，這是正式向外昭告，北韓領袖金正恩並沒有外傳的病危，仍然牢牢掌握北韓的黨政軍大權。

【3】 川普推新冠神藥 專家吐槽遭調職

川普多次力薦以抗瘧疾藥物氯奎寧和羥氯奎寧，來治療新冠肺炎患者。而美國衛生部轄下生物醫學高級研究與發展局局長布萊特22日發表聲明稱，自己疑因曾警告應嚴審川普推介的藥物被調職。他認為，這些藥物在治療新冠肺炎方面並無科學實證，不應向患者提供。

【4】 美40軍艦染疫 南海局勢升高

美媒22日引述消息指，美海軍已有40艘軍艦曾出現或正出現疫情。迄今美軍共有3578名現役人員染疫，其中海軍病例最多，美國部署在印太地區的4艘航母全染疫，面對南海緊張局勢再現，美海軍暫無航母可用，而由駐紮日本的準航母「美利堅號」兩棲突擊艦獨挑大梁。

【5】 民眾鬆懈慶解封 梅克爾怒了

德國從這個星期一開始在一些地區解除封城措施，但未料到一些地區民眾喜不自勝，並沒有遵守解封規定，還有些地方準備大肆慶祝，惹得德國總理梅克爾勃然大怒,情緒激動的表示，「我們並沒有勝利，我們的迴旋空間很小」。

(中時電子報)