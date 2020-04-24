藝人羅志祥（小豬）昨天（23日）被前女友周揚青爆料私生活淫亂，除了有撩妹專用手機，還被指控與旗下女藝人、化妝師等有不正常男女關係，甚至還經常進行「多人運動」，讓她決定痛斬9年情，震驚娛樂圈。事情爆發後，有網友搜出過去他在主持《娛樂百分百》時，曾與浩角翔起進行FreestyleBattle。當時被去年也爆出醜聞的阿翔，狠酸是「愛情的爛東西」，網友看到影片後紛紛回酸：「真是五十翔笑百祥」。

「浩角翔起」的阿翔，去年才因爆出婚外情，遭網友指責是「負心漢」，而羅志祥現在與女友分手，又被爆料生活淫亂，兩人負面新聞纏身，有網友就搜出，阿翔在多年前，曾上小豬主持的節目進行《百分百歌唱大賽》，曾在Freestyle Battle中，編了一段RAP狠嗆羅志祥，由於用詞相當犀利，現在看來似乎有點「真心話」的味道。

（圖／翻攝YouTube）

阿翔當時在RAP當下狠酸小豬：「Yo你這個愛情的爛東西，所有的七仔（女朋友）都被你扒扒去（追走），Makiyo、Selina、林依晨，還有蔡依林，說啥米好朋友，聽你在放屁，你說我比較像你的好朋友，放屁、放屁 ，你這樣不行不行Yo」，在旁聽著RAP的小豬，表情十分尷尬。

網友看到影片後，紛紛爆笑回應，「五十翔笑百祥」、「真是真心話吧」、「祥翔相惜」、「翔懂祥」、「笑到黑辜」。

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(中時電子報)