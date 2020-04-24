有亞洲舞王稱號的羅志祥被前女友周揚青爆料，不僅約炮、劈腿還搞「多人運動」，顛覆大家三觀。對此，就有網友好奇詢問，羅志祥已經40歲，體力怎麼這麼好。其他網友則找出一段30秒影片，看完後大家秒懂，「真的是台上1分鐘，台下10年功。」

周揚青心痛爆料，羅志祥劈腿不是第一次，且每到一個城市都會找不同女生到家裡，甚至與旗下的女藝人、化妝師都有不正當的男女關係，不僅如此，還常與男性朋友舉行正常人都無法想像的「多人運動」，對女生相當不尊重，避免有人再受害，決定說出一切。

而周揚青也提到，2個人常講電話到半夜，不明白為何羅志祥還有空找樂子，難道為了約炮都不睡覺嗎？一字一句都透露出無奈，同時也讓大家對羅志祥徹底改觀。

30秒狂震126下。

而一段羅志祥空幹舞30秒影片在網上瘋傳，只見羅志祥在30秒內，電臀快速抖動126次，足見腰力及體力過人，讓網友看完後紛紛揶揄「不難想像了」、「動起來」、「姿勢真的很到位，難怪可以搞多P」、「晚上挑戰極限，白天這個對他來說一塊蛋糕而已」。

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(中時電子報)