網路經常有人謠傳電動自行車沒有掛牌照，不但不會被盤查，甚至酒後騎車也不會罰款，但根據法院判決，「沒掛牌不用罰」是錯誤的觀念，電動自行車是動力交通工具，只要酒駕就算沒有肇事都違反刑法公共危險罪，最重可判處2年徒刑併科20萬元罰金。

所有民眾都知道酒後騎機車會遭警方取締且觸法，但經常有機車族流傳，喝酒後改騎電動自行車就沒事，事實上警方曾多次宣導，電動自行車時速為25公里以下，屬於《道路交通管理處罰條例》的慢車，但酒駕上路仍將危害行車及駕駛安全。

台中市一名林姓男子，2012年至2017年間3度騎重機酒駕被逮，後來他又酒駕騎車，還以為騎電動自行車酒駕沒事，不料仍被警方逮獲移送法辦；宜蘭縣陳姓老翁在家中喝酒後，也自認為酒後騎電動自行車未觸法，但仍吃上官司還須入監服刑。

法界指出，依據《刑法》185條之3規定，酒後駕駛「動力交通工具」須被追究刑責，法條中所提及的「動力交通工具」，指的是除了腳踏車以外，以電力或引擎動力等作用，不限於陸路交通工具，包含著水上及空中或鐵道上的交通工具。

也因此電動自行車在交通規則雖屬「慢車」，但依刑法規範仍屬於「動力交通工具」，駕駛人如果酒駕將被依公共危險罪移送法辦，可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以下罰金，若肇事致人死亡可判刑3年以上到10年有期徒刑。

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )