台南玉井望明綠色隧道位於玉井橋南方的鄉間小道，樹齡有超過70餘年之久。（台南市玉井區公所提供／劉秀芬台南傳真）

推廣在地特色農產，台南市玉井區公所自製情人果當宣導贈品。（台南市玉井區公所提供／劉秀芬台南傳真）

為使活動宣導品能與在地農特產文化結合，台南市玉井區公所自去年起將宣導贈品在地化，使用公所管理的望明綠色隧道土芒果製作情人果，做為日後辦理政令宣導活動時與民眾分享的贈品，同時推展行銷在地農特產品。

望明綠色隧道位於玉井橋南方的鄉間小道，種植土芒果樹的路段長約1公里，是為日治時期官方招募農務工所栽種，樹齡有超過70餘年之久。

土芒果俗稱「土檨仔」，是台灣最早的芒果品種，外觀色澤成青黃色，因為果形小，果肉較薄且纖維也粗，但香味十分濃郁，甜酸的滋味是許多人喜愛的古早味道，五、六分熟的幼果最適合醃漬成情人果。

今年區公所原本規畫於4月辦理親子採果樂情人果DIY製作活動，因新冠肺炎疫情仍處高風險期，配合相關防疫作為而停辦。

玉井區長陳新澈表示，近日即協請社會勞動人力協助採收綠色隧道土芒果青，由望明里長召集社區志工協助削皮、去酸、糖漬、分裝成罐。待日後公所辦理宣導活動時，透過有獎問答方式，贈送給參加民眾。

區公所僅採摘綠色隧道部分芒果青製作文宣品，其餘仍留在果樹讓其自然成熟，好讓遊客來玉井觀光旅遊時，依然可享受採果樂趣及品嘗酸甜的土芒果滋味。

(中時 )