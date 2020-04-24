瑞銀集團宣布投資銀行高層最新人事異動，延攬楊帆擔任全球投資銀行部門亞洲區主席，楊帆將於5月正式到職，並常駐香港。

楊帆自2013年起任職大陸招商證券國際有限公司，過去五年裡擔任首席執行官，在楊帆帶領下，招商證券國際從以零售業務為主的券商，轉型成為擁有全方位服務能力的投行，擁有超過400名員工，分布於投行、銷售交易、研究、資產管理與私募業務。

瑞銀指出，大陸是瑞銀集團的重要市場和增長領域，在岸、離岸綜合平台仍然是關鍵競爭優勢。楊帆任職後的初期工作重點將是與全球執行副主席兼集團董事總經理蔡紅軍、大中華區主管李鎮國，以及全球投資銀行業務的其他資深成員合作，強化客戶覆蓋範圍，進一步整合業務。

楊帆於招商券國際服務任期內，招商證券國際是香港IPO市場上重要參與者，主要專注於TMT、生物醫藥、消費領域。更早之前，楊帆2007～2013年曾就職於中銀國際證券有限公司。

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