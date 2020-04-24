現代食人族！烏克蘭一名41歲男子奧勒山卓（Oleksandr）日前和女友在家中飲酒作樂，但酒後一時肚子餓，竟將女友割喉放血，然後砍下她的腿，再將屍體其他部分棄屍荒野。女友遺體被當地居民發現後報案，警方到場時，發現他竟然正在啃女友油炸後的腿！

據《每日郵報》報導，奧勒山卓4月13日和50歲的女友，在位於烏克蘭克利福洛（Kryvyi Rih）的家中喝酒，但他卻趁機用菜刀割開女友的喉嚨，導致女友血過多當場死亡。之後他又切下女友的雙腿，並將屍體的其他部份塞進麻袋，拖到500公尺處河邊的蘆葦叢中棄屍。

隔天一名父親帶著兩個孩子到河邊釣魚，意外發現麻布袋，打開一看嚇得急忙報警；警方查明受害女子身分後，循線來到奧勒山卓家，發現他的油鍋裡正在炸著受害女子的腿部，而且正吃得津津有味，讓警方看得當場反胃。

報導指出，奧勒山卓對警方坦程「肚子餓，所以煮了女友的腿來吃」。目前他警方逮捕拘留，調查仍在繼續進行。若奧勒山卓被判有罪，可能面臨15年以下有期徒刑。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)