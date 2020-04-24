好市多有幾款經典夯貨，其一就是自家品牌鮮奶。好市多鮮奶價格實惠，比一般市售進口鮮奶便宜約三分之一。但最令人好奇的是，自美國進口的鮮奶保存期竟多達70天，這到底是何原因？網友則一語道破，答案出在殺菌方式。

有網友在PTT問卦， COSTCO的鮮奶保存期限是七十天(但開封後七天)，其他家的鮮奶保存期限好像頂多一兩周而已，為什麼COSTCO的鮮奶可以保存這麼久，是有甚麼黑科技嗎？

網友紛紛留言分析，「牛奶其實可以保存很久，在滅菌確實且不開封的情況下」、「高溫殺菌真空密封就辦得到」、「不意外，人家殺菌確實啊！」、「殺菌方式不同」、「你必須先搞清楚為什麼牛奶會變質」、「開封前的滅菌程度」、「老實說，只要經過標準流程的牛乳，遠心清淨、高壓均質、離心、殺菌等等，理論上都可以放到70天。」

但保存期限卻比國產鮮乳還要長，經常讓消費者疑惑，這到底是鮮乳還是保久乳？有網友認為，「柯克蘭喝起來跟市售鮮奶味道差很多。」、「那是保久乳喔」。

食藥署解釋，根據國內的規範，鮮乳及保久乳的主要差別在於運銷過程中保存環境的不同，鮮乳需冷藏，保久乳可放常溫。進口的牛乳只要成分及加工符合規定，並在運輸過程中全程冷藏，就可標示鮮乳。

(中時電子報)