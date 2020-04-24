LIVE/ 0424 蘇貞昌赴立院媒體聯訪

高雄市長韓國瑜為加強防疫，擬針對拒絕疫調的磐石艦官兵，依《傳染病防治法》開罰，同時普篩4000多名第一線醫護人員，但被中央流行疫情中心指揮官陳時中直接打臉。對此，行政院長蘇貞昌繼續補槍說，防疫很專業，請以指揮中心為主。

因應敦睦艦隊涉嫌隱匿官兵染疫，造成船上官兵在外趴趴走，成為台灣各縣市防疫破口。對此，高雄市長韓國瑜為補破洞，有意開罰拒絕接受疫調者，但中央流行疫情中心指揮官陳時中直接打臉這項措施，強調開罰係針對確診及極度疑似病例不配合疫調者，官兵只是外圍接觸者無法源開罰。

面對中央、地方不同調，蘇貞昌今上午赴立法院報告紓困預算前表示，有關防疫及應該有的作為是很專業的，希望大家都能尊重指揮中心的專業判斷、規範與指引。

蘇貞昌強調，因為這次敦睦艦隊發生了缺失，使得有確診官兵趴趴走，以至於地方首長比較緊張是可以理解的，但還是應該以指揮中心為主。

(中時電子報)