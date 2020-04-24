桃園市八德區黃姓男子23日中午在臉書社團「記憶八德」貼文，指自己從剛領完9片口罩後就被搶走，引起民眾恐慌。不過警方調閱黃男從超商到家裡沿線監視器，發現並無此事，依照違反刑法誣告罪及社會秩序維護法將其函送法辦。
黃男貼文中寫到，自己剛從超商領完口罩，走在大馬路上，突然改裝機車急速騎過，抽走他手上的牛皮信封，還強調對方騎乘山葉某款機車，車身是紅色，且為1男1女作案，也提醒大家口罩要收好。黃男此文一張貼，因描述過程相當真實，立即引起民眾恐慌。
八德警方表示，網路巡邏發現此案件，隨即便展開調查，聯繫上貼文的黃男，並由四維派出所派員並陪同至案發地周邊了解案發經過，黃男堅稱口罩遭行搶情事屬實，警方依規定受理搶奪案件後，立即調閱沿線監視器交叉比對，發現並無黃男所聲稱之刑案情事，並立即通知說明，全案於警詢後，依照違反刑法誣告罪及社會秩序維護法散布不實謠言罪嫌送辦。
(中時 )
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