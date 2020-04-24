儘管到現在外界仍認為，杜蘭特去年夏天會從勇士跳槽籃網，主因之一是上季他跟卓雷蒙格林爆發嚴重口角衝突，格林卻在24日再次重申，杜蘭特絕對不是因為他才離開勇士，假如杜蘭特真心想要留在勇士，那麼會走的人將是格林自己！

「我們說的可是杜蘭特，是的！我做出一些事，但聽我說，如果杜蘭特想要繼續留在勇士，他會去跟總管邁爾斯說他想留，格林必須走人，」卓雷蒙格林說，「你猜怎樣，邁爾斯會馬上打給我，強調他不會把我交易到爛隊，但我想去哪？」

「所以不要再指責我逼走杜蘭特，沒那麼誇張，我依舊愛杜蘭特，他對我的感覺可能不一樣，但我以後仍會跟他走在一起，」卓雷蒙格林強調，「我對我兄弟的愛就是這樣，但他並非因我而走，他是杜蘭特，如果他想留，我老早滾蛋了。」

卓雷蒙格林也沒忘記嗆聲那些本季看衰他們的球迷，「我們會讓勇士復興，很多人說我們沒有杜蘭特沒法贏球，我知道贏球很不簡單，但只要跟柯瑞、克雷湯普生兩人一起，我們能夠贏球，這就是我們目標。」勇士本季只拿15勝50敗。

最後卓雷蒙格林補了一槍，強調杜蘭特離開勇士的真正主因，還是因為2017年勇士封王，杜蘭特也拿總冠軍賽MVP之後，外界仍然認定詹姆斯才是世界上最強球員，「當時我就發現杜蘭特心態產生變化，2017-18年球季就不那麼開心了。」

(中時 )