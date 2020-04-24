《證交所》國內公司今年首發 長亨送件申請股票上市 09:082020/04/24 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長亨(4546)向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第1家國內公司申請股票上市。 該公司實收資本額3.39億元，主要產品為飛機發動機高端零件、飛機發動機組合件模組及飛機發動機次組合件，2019年稅前淨利3.14億元，每股盈餘7.38元。 (時報資訊) #長亨 #台灣證券交易所 #發動機 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸機心病解藥 美施壓烏國不賣了 04:102020/04/20 焦點新聞 紓困特別條例還沒三讀 已有7千多人送件申請3萬元 13:202020/04/20 生活 小規模營業人網路紓困 一銀打頭陣 13:052020/04/21 財經 疑隱匿飛安事件 空勤總隊：飛機無損無須通報 12:262020/04/21 社會 飛機噴煙成廣告 英國運輸部：5年400萬英磅 16:182020/04/21 軍事 客機將有防疫座椅 乘客間不相見 19:042020/04/22 國際 華航新機塗裝要1年 交通部盼加速 09:592020/04/23 生活 上洋產業今日送件上櫃 今年首家申請上櫃案 14:432020/04/23 財經 長亨今日送件申請股票上市 今年首發 17:202020/04/23 財經 今年首發 長亨送件申請上市 04:092020/04/24 證券．權證 財經熱門新聞 新竹巨城購物中心 13個全新品牌登場 - 財經 - 工商 一場殺戮！謝金河曝他68美元買石油慘況 - 財經 傳瑞德西韋臨床試驗失敗 吉利德股價崩跌 - 財經 台積電叫戰死敵！第一代3奈米殺招曝 - 財經 油價末日後…驚天暴彈！川普又搶大功了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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