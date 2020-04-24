長亨(4546)向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第1家國內公司申請股票上市。

該公司實收資本額3.39億元，主要產品為飛機發動機高端零件、飛機發動機組合件模組及飛機發動機次組合件，2019年稅前淨利3.14億元，每股盈餘7.38元。

(時報資訊)

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