周四美股三大指數盤中漲幅回吐，終場幾近收平，因英國《金融時報》報導，吉利德（Gilead Science）開發的新冠狀病毒實驗性藥物首次隨機臨床試驗失敗，使這場大流行病對就業市場造成的衝擊正接近尾聲的樂觀預期受到打擊。

《金融時報》報導，中國的一項臨床試驗顯示吉利德的瑞德西韋（remdesivir）未改善新冠肺炎患者的病況，亦未減少患者血液裡的病原量。吉利德對此表示，因為這項研究被提前終止，所以並無定論。

此前媒體報導吉利德的瑞德西韋對新冠肺炎重症患者的治療效果良好，激勵上周五美股大漲。

周四收盤，道瓊工業指數上漲0.17%，為23,515.26點。標普500指數跌0.05%，為2,797.8點。那斯達克指數跌0.01%，為8,494.75點.。三大指數盤中均漲逾1%。

受原油價格反彈帶動，能源股指數勁揚3%，漲幅遠超過標普500指數其他上漲的類股。

(時報資訊)