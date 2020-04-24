美股在油價強彈之下轉大漲，尤其費城半導體指數更勁揚5.89%，帶動台股開高上衝至10462點，可惜加權指數衝高後反轉壓回，關鍵在於盤中預估成交量放大超過2100億元，顯示衝高後調節賣壓釋出，以致周四台股形成多頭敗筆。

從大環境來看，油價可以因為川普威脅將向伊朗開火就強彈，則其對股市的威脅就不會長久，現在只剩下美國疫情如果能控制住、經濟活動能快速重啟，下半年的行情就不用太悲觀。

雖然大盤走勢是開高走低，但周四市場派仍在盤面點火，光通訊、LED、網通、MOSFET等中小型股表現相對強勢，光通訊、網通屬於5G基地台概念，LED則是主攻mini LED筆電(題材為主)，至於MOSFET則是跟NB相關，也具備「去美國化」概念。

整體分析，台股目前正處在10710點拉回的修正格局中，急衝容易被壓回，操作上可趁行情穩定時尋找估值偏低的個股布局。

(時報資訊)