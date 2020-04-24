號稱史上最超值的iPhone SE今(24)日開賣，遠傳(4904)挾母親節檔期，不僅端出iPhone SE開賣優惠方案，除了手機0元的專案價特惠外，搭配指定方案以38折超殺優惠帶走最夯的AirPods 2，更祭出iPhone多款指定機型超有感降價活動，包括iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 7 Plus等機型搭配雙飽方案，最高再降4000元，還有加碼iPad平板、Apple Watch、AirPods等多項Apple商品優惠。

遠傳表示，蘋果新一代iPhone SE今日正式登台，搭配遠傳4.5G超極速方案，月付1399元資費，最新iPhone SE 0元帶回家，除了享有上網吃到飽不降速、網內互打免費的「雙飽」優惠，限時加碼送「網外免費打」，每月最高1300分鐘，此外，遠傳再祭出申辦iPhone SE，即可享「好禮1+1」，搭配指定方案以38折購機AirPods 2。

遠傳表示，iPhone SE今日開賣，消費者至遠傳信義威秀、台北資訊園區、台北館前、新竹站前、逢甲福星及高雄瑞豐等六家門市，各家前五名申辦iPhone SE的用戶，搭配遠傳999以上方案，可額外獲贈「超薄Qi無線充電盤」早鳥禮，遠傳也同步提供果粉免出門、輕鬆線上辦的管道，今日在網路門市申辦iPhone SE，搭配999以上方案即享friDay影音90天免費看、行動裝置保險三個月優惠，還有網路門市500元 配件購物金。

另外，遠傳也推出iPhone XS Max、iPhone XR等指定機款的超值回饋，搭配1399雙飽方案，手機價最低千元有找，iPhone 7 Plus月付999即可0元帶回家，且申辦Apple Watch Series 5 LTE版，凡申辦1399方案搭配一號多機服務，專案價0元起。

(時報資訊)