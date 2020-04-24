受新處理器的開發成本影響，英特爾第二季獲利預測不如市場預期，並表示新冠肺炎疫情大流行使經濟前景不明，公司無法提出全年預測。此外，媒體報導蘋果公司計畫在2021年開始銷售採用自家處理器的Mac電腦。受此打擊，周四英特爾盤後股價下挫6.00%，報55.50美元。

英特爾公布，第一季（截至3月29日）營收年增23%，為198.3億美元，優於市場預期的188億美元。淨利年增43.6%，為57億美元。經調整後每股盈餘為1.45美元，優於市場預估的1.28美元。

以PC廠為主的客戶電腦服務事業首季營收年增13.8%，為97.8億美元，優於市場預估的93.4億美元。利潤較高的數據中心事業營收年增42.7%，為69.9億美元，亦優於市場預期的63.2億美元。

英特爾預期第二季營收與每股盈餘分別為185億美元與1.1美元，分析師預測均值分別為179.7億美元與1.19美元。基於新冠肺炎造成的高度不確定性，英特爾未提供全年財測。

執行長Bob Swan表示，受地方政府的防疫限制措施影響，英特爾必須暫停某些專案，但旗下工廠基本上已能滿足需求。

財務長George Davis表示，世界各地的居家令在第一季帶動個人電腦（PC）需求，對英特爾晶片的需求亦隨之升溫。遠端辦公與雲端運算活動大增，亦帶動數據中心晶片需求成長。

不過他也表示，受到為PC市場開發的「Tiger Lake」10奈米處理器的成本影響，第二季毛利率料將下滑。英特爾計畫在第三季開始銷售此款晶片。

他表示，這些成本導致本季獲利預測不如華爾街預期，但不會影響全年度利潤。英特爾表示，今年底節日購物季推出的50款不同的筆電可能採用Tiger Lake新處理器。

英特爾保守的財測亦拖累其他晶片股走低，輝達、美光、應材與超微盤後均下跌。

(時報資訊)