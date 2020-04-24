行政院長蘇貞昌22日表示，行政院紓困超前部署，包括中低收入戶與弱勢、計程車與遊覽車司機等，本周有90萬人有現金入帳。（黃世麒攝）

行政院針對台灣2300萬人當中的2000萬人，所提出的紓困方案為發放25％折扣的消費券，且限定通路使用，被民眾噓爆。如今，追加的1500億預算即將在5月上旬通過，政院是否可能改變政策？蘇貞昌今赴立院備詢前強調，政府發放的紓困金已經入帳，有人也把存摺秀出來，希望大家多出來消費。

政院針對此次疫情造成的經濟衝擊，規劃可直接收到現金補助的民眾約307萬人，其餘台灣2千餘萬人，預計只能領取酷碰券。就目前設計方向，酷碰券是使用街口、Line Pay等行動支付平台，到指定店家消費可享25％折扣優惠，但上限為1千元，亦即消費5千元，才能拿到1千元的折扣。

由於這項作為，等於是要讓「需要被紓困者」，再從口袋掏錢出來才能獲得政府補助，遭抨擊是開作藥方。未來政府是否將順應民意改變酷碰券的政策，引發關注。

對此，今天上午蘇貞昌赴立法院報告紓困預算前表示，現在最重要的就是防疫工作，同時也看到紓困正在啟動，很多在困境中的國人，都紛紛接到中央政府發放的現金補助，也看到有些人把存摺都秀出來給大家看了。

蘇貞昌進一步說，目前是紓困階段，未來要進入振興後，就要鼓勵大家出門消費，而政府也會做方方面面的評估，製作規畫各種做法，大家不用急，也不必說什麼券什麼券，希望到時候大家多出來多消費讓經濟振興起來。

(中時 )