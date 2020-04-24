小豬羅志祥與女友周揚青9年情變，周揚青除了踢爆他私下行為不檢點之外，更自曝分手後立刻檢查性病，引起網友議論，對此美女律師師李怡貞強調男人第二支手機，可以說是「潘朵拉的盒子」，要做好心理準備才能夠打開。

李怡貞表示看完周揚青的文章後，除了對羅志祥有更深的認識之外，也驗證男人的「第二隻手機」在男女關係中，無疑是是潘朵拉的盒子，除了要做好心理準備才能打開之外，還得承受裡頭的精彩與難堪，不過多次的原諒換來的都是變本加厲予取予奪的理所當然，目前羅志祥雖沒有婚姻的束縛，就算約砲也沒有違法，但只會讓人道德觀感相當差之外，也會覺得羅志祥真的很髒。

此外對於周揚青敢大剌剌寫出羅志祥從事「多人運動」，對一名陽光且有知名度的男藝人而言，後續影響程度難以想像，不過不忠誠不懂珍惜的男人，是不值得為他掉下任何一滴眼淚，但值得慶幸的是周揚青還沒嫁給不值得託付終生的人，畢竟一次不忠百次不容，最後更不忘幽默表示：「豬其實很愛乾淨」。

(中時電子報)