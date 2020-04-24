（影音／取自放輕鬆RELAX Youtube）

有著「亞洲元祖歌姬」封號的女神中森明菜，美麗容顏為她帶來事業也帶來愛情，曾是導演徐克眼中「聶小倩」原型，人紅歌紅當代擋泥板頭號女神，但在感情路上，她卻是公認歹命紅顏第一名。初戀男神是她惡夢開始，差點連命都賠上。

女神愛上男神大不幸

中森明菜家有6個孩子，很小就想出道當歌星，一來是媽媽的願望，二來想賺錢改善家中經濟，13歲的小明菜在選秀節目《明星誕生！》中演唱岩崎宏美〈擁抱夏天〉，但她的表現和打扮太超齡，初試聲啼未獲評審青睞，15歲2度參賽，翻唱山口百惠〈夢的嚮導〉，在對的年紀唱著對的歌，她拿下節目開播以來的最高分，在決賽中獲11家唱片、經紀公司「舉牌指名」，同時研音及華納兩大公司簽下，開始演藝之路。

雖有著清純與性感的美麗臉蛋，但中森明菜的音色卻與外貌相反，是渾厚不失明亮的中低音，獨特唱腔被稱「明菜顫音」，打扮上也很有個人想法，留著短而有波浪的捲髮，如叛逆的俏麗妖精，大眾深深愛上這個獨特的女孩。

中森明菜在80年代全盛時期，所推出的唱片、戲劇通通大賣，名氣遍及全亞洲，跟女神松田聖子並列為「昭和二歌姬」，在台灣也不例外，她是著名的「擋泥板女神」，然也因為如此成功，才讓中森明菜的人生起了波瀾，「棋逢對手」邂逅同等級人氣男偶像近藤真彥，但帶來的不是公主王子童話，而是委屈至極的惡夢。

中森明菜五官俏麗，然嗓音卻是渾厚的中低音，帶來獨特魅力。(中時資料照片)

為愛砸錢買豪宅 渣男劈腿宿敵她走絕路

18歲的中森明菜，當紅之際被媒體亂點鴛鴦譜，把她跟年齡相近的近藤真彥湊對，事後兩人真的被安排合作電影《愛之旅》，片中飾演情侶，兩人也假戲真做陷入愛河，初嘗愛情滋味的中森明菜顧不得天后身分，在宣傳記者會上喜認戀情，金童玉女公開談戀愛特別受矚目，但卻印證相愛容易，維持幸福卻是困難的。

盛傳中森明菜為了近藤，不惜砸錢買下豪宅當兩人愛巢，事業上也為他退讓，卻遲遲等不到近藤真彥的承諾，換來是男友恣意花心的渣男行為，近藤真彥接連爆劈腿緋聞，對象還是女友的宿敵松田聖子，甚至渣出國界，還沾染香港女神梅艷芳。1989年7月，中森明菜發行新專輯前兩周，她被報導於男方的公寓輕生，近藤真彥收到通知後趕回家將她送醫，雖未明講她為何想不開，但外界都認為和近藤劈腿脫不了關係。

事發後，中森明菜的新專輯照發，人卻低潮神隱，沒想到同年除夕，中森明菜和近藤真彥舉辦聯合記者會，媒體稱之為「金屏風事件」，現場布置得像要宣傳喜事，外界以為他們要宣布結婚，中森明菜也以為如此，才會久違出面，沒想是讓她一人被媒體轟炸的場面，接著她說想不開是因「曾最信任的人，如今無法讓我信賴」，還為自己一時情緒化想不開當場道歉，等同為近藤洗白開脫的記者會。

中森明菜與成龍。(中時資料照片)

遭男神拋棄身心崩壞 紅顏苦命第一名

至於男方呢？近藤真彥在這場者會中姍姍來遲，還含糊安慰她：「希望明菜快點好起來」，被問到結婚事宜準備得如何？他竟說完全是沒有的事，接著宣傳自己的新作品，講完就瀟灑走人，留下現場一片愕然。記者會後，中森明菜心死分手，隔年，原本說不想結婚的近藤真彥，娶了一位富家千金，兩人新婚房正是中森明菜砸全額買下的豪宅。

之後的中森明菜身心崩壞，事業也受到拖累，1994年爆遭經紀人男友騙財騙色，隔年媽媽過世，同時還有合約糾紛，在2000年曾一度引退，連健康狀況也跟事業一樣走下坡，只能暫別歌壇多年休養生息，本想趁50歲生日啟動復出，卻因身體狀況差沒辦法跟上，中森明菜再現身已瘦成皮包骨，讓人心疼當年美得讓眾人傾倒的女孩，被感情折磨輾壓，人生坎坷至極，悲情至此，成為日本歹命紅顏排行榜冠軍。

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