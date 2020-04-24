朱立倫走訪富基漁港攤商。(摘自朱立倫臉書)

行政院推動紓困方案，基層農漁會卻指未被紓困，轟政府軟土深掘；前國民黨主席朱立倫指出，農漁民的工作型態就是自主營運，卻被政府排除在「自營作業者或無一定雇主」範圍外，無法領取3萬元現金補助，加上漁工薪資、家庭負擔，即將面臨斷炊，呼籲政府將其列入優先紓困。

朱立倫今在臉書發文「台灣早安」經濟專題，PO出他與立委洪孟楷走訪新北市石門區富基漁港，農漁會及魚市場攤商都反映疫情衝擊太大。

他說，農漁產品出口，今年3月份比去年同期衰退兩成；其中水產品出口金額衰退達26.2％，海鮮餐廳、魚市場業績下降九成，整個海鮮市場影響很重；休閒農場、漁場業績直接降到一成。

朱立倫針對四個項目提建議，盼減低衝擊，包括因應農漁會營業收入減少，補助農業推廣費用；農漁民難以證明自主營運收入，無法申請紓困，政府應盡快訂定方法協助；休閒觀光農、漁業沒有明確補助辦法；因預期心理造成搶購肥料、農藥，以致短缺，要事先協調、配給，以免恐慌。

目前紓困民眾僅90萬人，佔全台灣民眾不到4％，總金額只佔紓困總金額不到一成。朱立倫說，目前紓困方案政府預計給300萬人，但實情是全台灣包括中小企業、出口外銷、勞工、農漁民，將近8成民眾受到輕重不一的影響，政府至少應拿整體紓困規模的兩成（2100億），照顧受到衝擊民眾，尤其「農漁民是台灣最草根的力量」，無論如何都要全力相挺，應列為優先紓困對象。

石門農會總幹事李昌烈表示，照顧基層不能翻臉不認人，過去開口說「我們是心頭最軟的一塊肉」，現在是軟土深掘；他希望降低營業稅、中央存保農會信用部稅率也應該一併調整。金山漁會常務監事簡銀柱也說，「政府不要把農漁民當作憨人！」、「這樣（不補助）對農漁民能交代嗎？」

金山漁會總幹事朱麗鑾說，政府3萬元紓困，排除漁會會員，只限定職業工會，但漁民也是「自營作業者或無一定雇主」，一定要被公平對待。

(中時 )