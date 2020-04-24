病人於預約看診當日即可利用手機掃瞄門診預約掛號單上「快速通關」QR Code，自行查詢旅遊史。（奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真）

奇美醫學中心每天門診量約5000人次就診，施行刷健保卡進入醫院，尖峰時段平均等候3-5分鐘，且因民眾進入醫院需蓋手章，增加第一線員工與民眾接觸性感染風險，即日起看診當日利用手機掃瞄「門診預約掛號單」QR Code，不用輸入身分證或居留證字號即可連線查詢旅遊史，經過體溫篩檢站主動出示手機畫面和身分證件，配合紅外線體溫自動量測、酒精自動洗手、戴好口罩，即可進入各醫療大樓。

奇美醫學中心總務室主任黃文良指出，希望藉由施行此項服務，除可減少民眾等候時間，也能減少民眾接觸性感染的風險。

奇美醫學中心結合健保署雲端旅遊史資料，針對當日門診看診後下次門診預約掛號的病人，在有簽署奇美醫學中心雲端資料下載同意書前提下，病人於預約看診當日即可利用手機掃瞄門診預約掛號單上「快速通關」QR Code，自行查詢旅遊史，若顯示綠色勾勾，主動出示畫面和提供身分證即可直接通關，快速又安全；若顯示紅色禁止圖案，可能為非預約看診或旅遊史註記等，需至各入口刷身分證條碼或健保卡，重讀取健保署雲端旅遊史。

非預約看診民眾如需進入奇美醫學中心，也可自行使用身份證條碼掃描或讀卡機插入健保卡查詢旅遊史，待體溫篩檢站員工判讀資料無誤後，即可快速通關。

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