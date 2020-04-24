敦睦艦隊爆發染疫隱匿事件，官方說法一再前言不對後語，對此，行政院長蘇貞昌今赴立院備詢前呼籲，希望國防部能一如總統指示「誠實以對」，對整個事情的來龍去脈，完整調查清楚，向國人同胞做完整報告，這樣才能亡羊補牢。

面對國防部在此次隱匿爭議中的危機處理是否失當，蘇貞昌表示，海軍因為艦艇部隊出去再回來，有些人還在隔離中，我們還是給海軍一個時間與空間，相信一定會調查清楚向國人交代。

(中時 )