國軍再淪國防布 蘇貞昌：誠實以對 亡羊補牢 09:272020/04/24 中時 朱真楷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌親自說明紓困方案，同時也呼籲國防部要誠實以對，才能亡羊補牢。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 敦睦艦隊爆發染疫隱匿事件，官方說法一再前言不對後語，對此，行政院長蘇貞昌今赴立院備詢前呼籲，希望國防部能一如總統指示「誠實以對」，對整個事情的來龍去脈，完整調查清楚，向國人同胞做完整報告，這樣才能亡羊補牢。 面對國防部在此次隱匿爭議中的危機處理是否失當，蘇貞昌表示，海軍因為艦艇部隊出去再回來，有些人還在隔離中，我們還是給海軍一個時間與空間，相信一定會調查清楚向國人交代。 (中時 ) #蘇貞昌 #國防部 #調查 #國人 #海軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 國防部臉書被灌爆 網觀察：罷韓有變數 10:242020/04/20 政治 陽奉陰違？國防部這個舉動 政院高層震驚！ 09:152020/04/21 政治 國防部稱檢疫車輛未進入校園 綠委出示照片打臉要求究責 10:542020/04/21 政治 國軍口罩政策爆陰謀論 Kolas：國防部正在調查 12:412020/04/21 政治 拒視訊會議 藍委批國防部甩鍋一線醫官 13:062020/04/21 政治 國防部為何缺席記者會？原來是陳時中的主意 15:482020/04/21 生活 與綠委串供？藍委呂玉玲爆嚴德發跟老柯密談 抓包國防部說謊 16:282020/04/21 政治 一中商圈染疫 中市議員要求小英踹共 16:492020/04/21 生活 不只磐石艦？高嘉瑜爆海軍2大艦多人發燒！ 09:362020/04/23 政治 國防部：陳道輝8例發燒都沒回報 只報1例扁桃腺炎 18:272020/04/23 政治 政治熱門新聞 韓國瑜防疫民調終出爐！高雄市民感受太嚇人... - 政治 韓國瑜到底做得好不好？年輕人竟這樣斷言 - 政治 酷碰券支持度悽慘！國民黨驚嘆：不忍直視... - 政治 口罩換防護衣原料假的！？藍營驚：外交部騙人！ - 政治 敦睦艦隊秘密行程曝光 經新加坡而不入竟是為了.... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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