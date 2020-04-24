新冠肺炎疫情肆虐，由於先前有台北某知名酒店女公關確診，因此指揮中心下令全台酒店暫時停業，連帶造成許多酒店小姐生計出現困難。台南一名制服店小姐「阿母」因為要扶養就讀才小學五年級的兒子，因此每天頂著濃妝到酒店陪笑，不料現在連3000元房租都付不出來。

根據《自由時報》報導，「阿母」從小自幼兒院長大，之後與高職男同學相戀，進而未婚懷孕，原本以為能有個美滿家庭，結果對方卻常在酒後對她與孩子打罵、趕出門；阿母自述，母子倆曾睡過公車亭、公園，最後心死跟丈夫離婚，獨自扶養兒子。

她心酸表示，因為年紀大了，改到制服店上班，而兒子對於自己的職業，只會跟周遭人說「我媽是做路邊攤的」，根本不敢承認。如今因為酒店停業，阿母頓時失去收入，連一個月3000元的房租都付不出來。

目前政府提出紓困方案，提供自營作業者或無一定雇主的勞工生活補貼，將發出1個月1萬元補貼，共計3個月。不過有許多人因為不想讓職業曝光，等同於看得到、吃不到。對此社會局表示，會再討論相關細節。

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(中時電子報)