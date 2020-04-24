中央流行疫情指揮中心昨(23)日公布國內新增1例COVID-19病例，為20多歲男性，為敦睦艦隊磐石艦上官兵。個案4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，4月19日起陸續出現喉嚨痛癢、咳嗽等症狀，21日再次採檢，於23日確診。目前磐石艦上總計出現29例。由於共同出航的「岳飛艦」與「康定艦」在航行中也曾出現發燒對象，據了解，今天起也將這兩艘艦上的官兵也要全面抽血檢驗是否有抗體存在。

指揮中心指出，敦睦艦隊群聚事件截至目前共29人確診，衛生單位現已掌握接觸者共1,237人，其中509人為居家隔離對象，728人為自主健康管理對象。指揮中心將持續針對個案公共場所活動足跡調查並公布上網，再次提醒民眾若曾於相關時段及地點活動，應自主健康管理14天，外出時請佩戴口罩，若有不適，請撥打1922防疫專線，就醫時主動告知活動暴露史。

(中時電子報)