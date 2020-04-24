新冠疫情發展讓資本市場措手不及，台灣投資人的境外基金的操作又是如何？TAROBO特約行家觀點/財金專欄作家白富美分析，一場疫情雖打亂大家生活步調，但台灣人在3月的淨申購和贖回名單，就可以窺見台灣投資人的佛系因應，以及超前部署。

台灣人在元月和2月合計還淨申購近新台幣600億元境外債券基金，但3月卻反手大賣1189億元，此次股票淨贖回不如債券基金嚴重，主要是股票占台灣人投資組合占比僅約32%。白富美統計，3月遭台灣人淨贖回金額最多十檔基金，有不少檔是台灣人最愛，例如聯博-全高收和美國收益、富蘭克林坦伯頓新興固、安聯收益成長、鋒裕匯理新興債、摩根-球高收和多重收益，這些一直是台灣人持有最多的前十大基金，台灣人持有的多，一碰到重大情事就易遭投資人贖回。

白富美表示，雖然台灣投資人持有境外基金，逾五成三還是在債券基金，不少人的投資目標是為追求月收益，每月的現金流量，套句現在流行用語就是「佛系」、「被動投資」，佛系講究不要太傷腦筋、做太多判斷，債券基金投資人最在意就是配息多寡、配息率高低，疫情重挫全球債市，如泰山崩於前，不少台灣投資人依舊不改於色。

而3月有那些境外基金呈淨申購？從台灣人淨申購前十大境外基金（5檔債券，5檔股票）分別為：債券型─PIMCO短年期債券基金，富達美元債券基金，具德萊世界能源基金及NNL投資級公司債基金和摩根士丹利美國增長基金；股票型─貝萊德世界能源基金，摩根士丹美國增長基金，普信美國大型成長股票型基金，摩根美國科技基金及富達全球消費行業基金等。

(時報資訊)