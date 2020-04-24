在台積電法說會後，聯電(2303)法說會即將在下周一(27日)接棒舉行。台積電看好今年晶圓代工仍可成長上看一成，聯電本周獲土洋法人同步加碼，股價攻上16元反彈新高價。
本周四個交易日，外資共計買超聯電4831張，上周全周買超14805張，總持股比率約5成。本周四個交易日以來，投信也共計買超聯電8907張，上周投信買超聯電3794張。聯電今早股價在16元附近震盪整理之格局。
台積電上周四舉行法說會，台積公司預期，今年晶圓代工市場仍將成長7%至13%，低於先前預估的成長17%。聯電法說會即將在下周一(27日)接棒舉行，聚焦第二季之展望。
聯電因併購日本12吋半導體廠加上第一季晶圓代工需求不淡，第一季營收再創新高，季增約1%。聯電將於27日召開法說會公布第一季獲利以及第二季展望將受到關注。
聯電2020年第一季營收422.67億元，季增1%，年增近3成，並創下單季營收歷史新高紀錄。
展望第二季，隨著歐美疫情擴大，法人預期第二季開始，部分晶圓代工廠營運將受到影響。
(時報資訊)
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