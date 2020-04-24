四川長寧發生4.1級地震 暫無人員傷亡 09:282020/04/24 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 四川長寧發生4.1級地震，當地回報暫無人員傷亡。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 23日17時04分，四川長寧縣(北緯28.42度，東經104.84度)發生4.1級地震，震源深度8公里，地震發生後，宜賓消防救援支隊立即調派長寧竹海大道消防救援站和珙縣大隊3車13人趕往現場開展排查，救援人員在硐底鎮發現有山體滑坡現象，現場無人員傷亡。 根據四川省消防救援總隊指令，宜賓已調集輕型地震救援隊10車45人集結待命，目前，暫未接到相關救援警情。 (旺報 ) #救援 #地震 #人員 #消防 #宜賓 也許您會感興趣 推薦閱讀 江西一醫院獎援鄂醫護每人36萬元14天假 11:492020/04/20 兩岸 嘉縣東石火警釀1死 縣長翁章梁慰問家屬 15:322020/04/20 社會 吃雞肉飯不用錢？近百店家挺醫護人員 18:372020/04/20 生活 防範高樓災害 南市消防局辦雲梯消防車訓練 13:182020/04/21 社會 阮經天海底調情鯨鯊 呼籲保護生態 15:542020/04/21 娛樂 嘉縣今發生工廠大火 消防員救火竟發現疑製毒工廠 21:152020/04/21 社會 陸鎖國門 面板半導體廠陷停滯 04:102020/04/22 全球財經 感謝有你 議員爭取獎金 慰勞防疫人員 04:102020/04/22 地方新聞 24小時專人服務 關懷獨老 南市設宅家救援鈴 04:102020/04/22 地方新聞 嘉義縣最老雲梯車 今功成身退 15:212020/04/23 生活 兩岸熱門新聞 陸媒：藉疫情汙名化大陸於法不容 - 兩岸 美女聲力軍 藍營找回青年共鳴 - 焦點新聞 - 旺報 陸疾控中心主任高福：新冠疫苗九月或有望緊急使用 - 兩岸 廣州全面病毒檢測 近14萬人驚現164無症狀感染 - 兩岸 金正恩真的沒事啦！陸官媒首闢謠 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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