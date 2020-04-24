23日17時04分，四川長寧縣(北緯28.42度，東經104.84度)發生4.1級地震，震源深度8公里，地震發生後，宜賓消防救援支隊立即調派長寧竹海大道消防救援站和珙縣大隊3車13人趕往現場開展排查，救援人員在硐底鎮發現有山體滑坡現象，現場無人員傷亡。

根據四川省消防救援總隊指令，宜賓已調集輕型地震救援隊10車45人集結待命，目前，暫未接到相關救援警情。

(旺報 )