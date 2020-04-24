針對高雄市長韓國瑜與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中意見相左，下令不惜開罰拒絕篩檢新冠肺炎病毒的官兵，進而確診出一位官兵。前國民黨副祕書長蔡正元今天在臉書，直批陳時中開始耍官威、不知自我節制。

蔡正元在臉書以「陳時中開始耍官威」為題，發文表示，韓國瑜要求人在高雄的24名海軍官兵篩檢，陳時中卻拿鬼扯的法令，要駁斥韓國瑜；韓國瑜還是下令對拒絕篩檢的官兵開罰，海軍最後同意篩檢，結果檢驗出一名確診官兵。

他說，這證明如果韓國瑜沒有堅持，這名確診的官兵不知道還要感染多少人；如果陳時中耍官威成功，就讓這個防疫防線成了害人的破口；況且國防部也說，這次艦隊外出「敦睦」帛琉，是經過陳時中同意，陳時中還要擋韓國瑜的篩檢，真是太不可思議。

蔡正元說，陳時中在綠色網民造神下，成了金剛不壞的假神，不知道自我節制，耍這種無聊的官威，實在有夠無聊！

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(中時 )