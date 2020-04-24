隨著新冠肺炎疫情持續延燒，本季效力大陸CBA北京首鋼的林書豪，所發起的抗疫捐款活動也正式超過75萬美元大關，林書豪特別在個人IG上面貼出自己今年CBA全明星賽露出燦爛笑容的照片，感謝所有人對募款活動的支持，更強調還會繼續下去！

「這個表情就是當我們達到當初所設定的目標時，我想表達出來的東西，我們在過去這段日子已經累積超過75萬美元捐款了，」林書豪在IG寫到，「所有你們的捐贈，無論金額大小都不重要，你們的力量是無止境的，每支我效力過的球隊，每個我並肩作戰過的隊友，每個我合作過的品牌，他們都跟我說同樣的事，你們粉絲太瘋狂了。」

「相信我，這場『戰疫』才剛開始，人們仍然受到傷害，我們需要繼續對他們施出援手，為他們提供補給與關懷，隨著新冠肺炎疫情最終受到控制，我們這場『戰疫』也才真正落幕。」目前林書豪與他的基金會已經捐出1000萬人民幣作為抗疫之用。

(中時 )