蔡政府推動口罩外交政策，如今傳出我方贈與越南的30萬片口罩，被拿來轉送歐洲做人情，口罩外交變凱子外交。對此，行政院長蘇貞昌今天表示，有些國家如果已經足夠，政府就會斟酌以後的作為，未來都會有所調整。

蔡政府接連推動「口罩外交」，捐贈口罩給有需要的國家，如今卻傳出台灣捐給越南30萬片口罩後，越南又捐給歐洲及鄰國超過百萬片口罩。消息傳出，昨天引起朝野立委質疑捐口罩給越南的必要性，直指蔡政府外交要做得踏實，不要給人家看笑話。

對此，蘇貞昌今上午赴立法院報告紓困預算前表示，看到全世界很多國家連第一線的醫護人員都因為沒口罩而哭出來，我們很不捨，台灣是全世界口罩供應最穩定、且最便宜的國家，當大家非常樽節使用的情形下，行有餘力幫助需要幫助的外國友人及醫護人員，也是出於人道。

但蘇貞昌意有所指地說，至於我們的善心好意，如果有些國家已經足夠，我們就會斟酌以後的作為，未來都會有所調整。

(中時 )