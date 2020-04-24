北市府4月11日率先在信義區健康服務中心推動「實名制口罩自動販賣系統」，試辦計畫以來，已賣出6381組成人口罩，為提供購買口罩民眾提供多元化服務管道，同時紓緩口罩販售人員壓力，提供多元支付功能降低接觸現金帶來的風險，24日起在萬華、文山區健康服務中心各安排2台機台上線。

北市資訊局指出，試辦期間獲得民眾與各界許多建議，市府也與業者持續優化機台系統與購買流程，同時錄製使用教學短片，讓民眾可以更容易上手，享受創新科技所帶來的便利。

試辦計畫上線迄今近2週，根據信義區健康服務中心試辦期間的情形與成效進行審慎評估，考量健康服務中心場地情形、販賣機機台數量與情況、中央資料庫介接作業及口罩數量等前提，經過多次場勘與評估後，除了信義區持續提供口罩販賣機服務外，亦將於今日起在萬華、文山區健康服務中心，各安排2台機台上線。

資訊局表示，另會參酌市議會財建委員會決議，釐清超商預購口罩3.0版啟動是否衝擊口罩自動販賣機需求及受益人數與效益評估。

此外，市府提醒民眾，根據信義區健康服務中心試辦期間情形與成效進行審慎評估，因於下午5時過後購買人潮較少，所以健康服務中心時間配合調整販售時間為平日上午8時30分至下午5時、周六上午8時30分至中午12時，周日停售。

(中時 )