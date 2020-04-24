亞洲舞王羅志祥被前女友周揚青爆料，不僅約炮、劈腿，還搞「多人運動」，形象全毀；周揚青還說，羅志祥與旗下女藝人、化妝師有不正當男女關係。網友當起柯南辦案，查出旗下女藝人「只有愷樂」；而早期他們瑜珈雙人的影片也被翻出，發現動作超曖昧。

從影片中可以看見，羅志祥與愷樂一起示範雙人瑜珈，而愷樂穿超短熱褲，一個不小心就有可能走光，接著她撐著羅志祥的腿，由男方撐起身體，大約5秒後，整個人「垂直坐下」，瞬間羅志祥臉脹紅，給大家一個耐人尋味的表情。如今看起來，真的超曖昧。

（圖／翻攝自YouTube）

事實上不只這樣，羅志祥與愷樂的緋聞已傳許久，2人在節目上經常動作親密、講話曖昧，甚至還大方穿情侶衣、戒指等等，但雙方都對外界稱，只是兄妹關係。

而羅志祥的前女友周揚青則在稍早大方坦承，「我分手馬上就去檢查了，我沒有（性病）。」後來周揚青更直接，回應網友，「你是說讓蝴蝶去檢查身體嗎？」超直接。

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(中時電子報)