海軍敦睦艦隊爆發群聚感染，21日新增1例是台南人，該案曾在17日下午到成功大學光復校區打籃球，曾一起打球的13位民眾，本來還有2人沒找到，但經警力全力尋找，這13人已經全部找到， 其中1人是北部某空軍基地的軍人。

敦睦艦隊21日新增的這名確診者，17日與2友人到成大光復球場打球，校方隨即接獲11名學生回報，曾與該名確診者打球，並將資料交給衛生局疫調，主祕李俊璋強調，學生居家隔離或自主健康管理由衛生局判定，上課牽涉到多少同學也同步調閱中，校方一接到通知會再做後續處理。

11位中有5人住學校宿舍、5人在校外租屋，1人住高雄通勤，校方採取應變措施，住學校宿舍者連夜遷移進入檢疫宿舍，5位住校外宿舍也確認是單人房，高雄同學則請他住家裡，11位今早也已進行篩檢。11人周一、二課程已調閱中，視衛生局判定居家隔離或居家檢疫採取後續管制措施。

傳出染疫官兵涉足成大後，引起學生熱議認為應該封校，李俊璋說，成大一直以來採取開放態度，疫情發生後，入校園運動民眾明顯變少，要不要封閉校園牽涉複雜因素，要經過校務會議再討論，但他坦言，成大多個校區很多屬無障礙校園，封校在技術上相當困難，需綜合考量再做決定。

由於當天昨天下午第一時間傳出有7名籃球隊曾與確診者接觸需居家隔離，李俊璋解釋，當時是市府公布確診者足跡後，籃球教練第一時間告知「好像有軍人來打球」，當下校方以為籃球隊曾與軍人打球，基於防疫因此認為籃球隊需要隔離，後來調閱監視器觀看下午2點到7點畫面證實沒有。

李俊璋說，3位軍人當天在高場籃球場打球，校隊及上體育課學生統統在低場打球，完全沒有跟3人接觸到，因此昨晚緊急發布澄清稿，但卻也發現，晚上5點陸續有4批人進去跟軍人打球，總共有13人，校方擔心裡面有學生，呼籲4月17日曾到高場籃球場打球同學請跟校方聯繫，深夜11點開始陸續接獲同學回報，截至隔日早上共11人回報，至於另2人也在警方協助下找到，其中1人是北部某空軍基地的軍人。

(中時電子報)