「未來肉品」蔚為風潮，全球知名連鎖咖啡集團星巴克（Starbucks）也積極搶進！繼今年3月在加拿大推出人造肉三明治，4月再前進大陸市場一口氣推出五款人造肉餐點後；據悉，由統一集團經營的台灣星巴克（悠旅生活事業公司）也將跟進，預計今年8月份首度推出人造肉餐點，搶食未來肉商機！

未來肉（或稱植物肉、素肉、人造肉），根據維基百科定義，是一種以植物原料製作，模仿動物肉品的口感、味道或外觀的食物製品。從國外開始紅起來，2019年台灣也吹起一股植物肉風潮，從電商平台、便利商店到速食餐廳，就連鍋貼水餃店都賣起相關商品。

而這波未來肉風潮，台灣星巴克也準備跟進！據星巴克透露，預計將在今年8月推出人造肉產品，將先攜手在地廠商合作，品項目前正在積極規畫中，價格帶150元～180元，比照星巴克原本的餐食定價，並無特別拉高價位。

從星巴克其他市場來看，今年3月3日星巴克率先在加拿大，攜手美商Beyond Meat推出人造肉三明治；4月22日起更在大陸攜手兩大供應商，推出五款人造肉餐點，其中，人造牛肉是跟Beyond Meat合作，推出「別樣牛肉青醬意面」、「經典千層面」、「美式酸辣醬大卷」三款；人造豬肉則是跟港商OmniPork合作，有「越式風味沙拉」、「蘑菇穀物碗」兩款植物豬肉輕食。

由此可看出，人造肉在餐點運用上並不限於漢堡、三明治等速食。由於台灣星巴克除了麵包類商品外，近年亦積極推動「星想餐」系列，跨足午、晚餐商機，8月將推出怎樣的人造肉餐點，也備受顧客期待。

同樣看好人造肉市場商機，台灣全家也積極布局，繼2019年11月導入「Beyond Meat未來漢堡排」在線上線下通路開賣後，2020年迄今更已陸續推出五款植物肉鮮食，包括2月攜手本土廠商弘陽推出的「植物肉起司堡」、「植物肉蕃茄義大利麵」，以及4月剛推出的「大口照燒植物肉飯糰」。

另外，全家3月也推出採用OmniPork新豬肉製成的「泰式打拋燴飯」、「韓式炸醬麵」兩款媽媽煮藝冷凍杯裝商品。據全家統計，在新品帶動下，成功推升媽媽煮藝業績成長近一成，其中，又以「泰式打拋燴飯」最受歡迎。

(工商 )