華新及大亞兩家線纜公司為自家股票護盤，先後實施庫藏股。華新實施庫藏股，昨(23)日率先達陣，總計斥資5.18億餘元，買回40,000張股票，平均每股買回價格12.95元。大亞3月13日起實施庫藏股，預計買回1萬張自家股票，近期獲外資青睞，尚未公布庫藏股實施成果。

兩公司今(24)日股價表現也大不同，華新完成庫藏股，今日上漲0.05元而以12.80元開出；大亞近年發展太陽能電廠等綠能產業，22日起連續兩天獲外資青睞敲進，今日下跌0.02元而以9.19元開出。

華新4月10日董事會決議實施庫藏股，4月13日至6月12日，總計買回4萬張自家股票，每股買回價格區間10.5～16.5元，佔已發行股份1.2％。華新實施庫藏股第一週，馬上敲進自家股票，4月17日公布，每股平均買回價格12.98元，斥資3.46億餘元，買回26,657張自家股票，佔已發行股份0.8％。23日宣布，40,000張庫藏股全數買回，每股平均買回價格12.95元，僅9個交易日，庫藏股執行完畢。

大亞3月中巡董事會決議實施庫藏股，預計3月17日至5月15日買回1萬張自家股票，每股買回價格5.68～15.55元，大亞尚未公布買回庫藏股訊息，昨日已向董事會呈報，擬好這次庫藏股將轉讓員工辦法，將提至6月11日股東會討論定案。

(工商 )