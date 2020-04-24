威盛電子（2388）於今日宣布已獲得ISO 26262流程稽核認證，此為一項涉及生產汽車的電氣及電子系統之國際標準，並由世界知名第三方測試、檢驗及認證公司之一的SGS-TUV Saar GmBH集團進行審核。此項認證得以讓威盛發展可達汽車安全完整性最高級別（ASIL-D）的自駕設備。

SGS台灣檢驗科技公司郭耀文副總裁表示，SGS為市場上根據最嚴格檢測標準執行的獨立測試組織，威盛已為遵守與汽車市場相關的功能安全原則和流程作了示範。我們很高興向該公司授予ISO 26262 ASIL-D流程認證。

威盛全球行銷副總Richard Brown提到，我們在為汽車產業從事主板和系統開發的首要優先條件就是安全性，我們的ISO 26262認證突顯公司堅定不移地致力於開發符合最嚴格安全標準的世界級解決方案。

電子系統在汽車中的日益普及需要更新的汽車標準來保證安全性。ISO 26262標準是由較通用的IEC 61508功能安全標準發展而來，定義了包括客乘車在內的汽車設備電子和電氣系統的功能安全性。

ISO 26262標準定義了四個汽車安全完整性級別（ASIL），ASIL D為最高嚴格等級的完整性要求。該標準的制定是為了解決車輛內設備、電纜和連接器與其他技術的快速擴充，尤其是先進運算系統的整合。

認證服務由ISO標準測試、驗證和認證領域的領導者-SGS進行。於深度測試流程中明載，汽車行業的功能安全標準可實施於開發過程和硬體設計中。

(工商 )